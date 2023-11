Roma | senza fissa dimora arrestato a piazza San Pietro per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 4 novembre 2023) Un cittadino tunisino di 29 anniè statoieri mattina aSan, con l’accusa di. L’azione delche ha recato disagi a SanL’uomo, che ha precedenti penali per reati contro il patrimonio, la persona e per spaccio di stupefacenti, è stato sorpreso dai poliziotti dell’Ufficio Informativa dell’Ispettorato di Pubblica Sicurezza Vaticano mentre stava caricando il proprio telefono cellulare alla presa elettrica degli apparati radiogeni, posti sotto il Colonnato del Bernini e utilizzati per i controlli di sicurezza. L’aggressione ...