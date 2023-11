Rivivi la diretta di Salernitana - Napoli 0 - 2 | Raspadori ed Elmas firmano la vittoria

Il derby campano è del Napoli . La squadra di Rudi Garcia vince contro la Salernitana per 0 - 2 grazie al gol di Raspadori nel primo tempo e a quello di Elmas nel finale. Partita che era rimasta ...

RIVIVI DIRETTA - Bologna-Lazio 1-0, triplice fischio al Dall'Ara: la decide Ferguson La Lazio Siamo Noi

Sinner, rivivi la diretta: ritiro a Parigi, è bufera. Tutte le reazioni Corriere dello Sport

Il LIVE della dodicesima giornata termina qui. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di sabato ed invitarvi a restare su TuttoB.com per le dichiarazioni dei protagonisti e la cronaca di ...All’angolo sinistro, una squadra che ancora non ha subito gol in casa in Serie A; all’angolo destro, una squadra che invece è riuscita a mantenere la propria porta inviolata ...