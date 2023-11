Risultati Serie A – Milan-Udinese 0-1 | tabellino e marcatori | News

...e Sorrento non si sono fatte male nel match valido per la dodicesima giornata del girone C di...E CLASSIFICA A breve la cronaca completa.

FINALE Atalanta-Inter 1-2: gol di Calhanoglu e Lautaro, Inzaghi a +5 sulla Juventus La Gazzetta dello Sport

Il derby è del Napoli: Salernitana battuta 2-0 Sky Sport

Per la dodicesima giornata di andata del campionato di Serie C Girone C, il Foggia affronterà domani alle ore 20:45 il Sorrento sul campo dello Stadio Pino Zaccheria di Foggia. Il cammino delle due sq ...La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie ...