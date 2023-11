Raspadori | occhi da bimbo | cuore da poeta | è il centravanti 2 0

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 4 novembre 2023) Le pagelle del tifoso di Salernitana-Napoli 0-2 Meret: Pronti via e piazza due uscite ed una parata complicata. Poi ha il tempo per chiamare la moglie e discutere sulla cena di stasera.Chiede una felpa per il primo freddo, discute del futuro con uno steward: Annoiato 6 Di Lorenzo: Parte benissimo, si propone e ritorna l’ala aggiunta. Cala come cala il ritmo del match pur restando vivo fino al termine, fino al calcio a Castanos che gli costa il giallo. Traino 6.5 Rrahmani: Soffre l’algoritmo granata all’inizio. Viene messo in difficoltà da fraseggi a due passi dalla zona rossa. Cresce con il tempo, gli avversari si spengono e lui amministra senza ansie. Minimo sindcale 6 Ostigard: Svetta bene. Con quella testa può anche guidare l’auto. Soffre poco gli avanti salernitani, genera ansia con quei tin area ma tutto sommato la porta a casa senza infamia né lode. ...