Rapinò tabaccaio nel 2013 | un arresto nel Casertano

(Di sabato 4 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Polizia di Stato di Caserta ha arrestato un uomo, residente in provincia di Caserta, ricercato in quanto autore di una rapina commessa nela Mondragone. Gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Caserta, in seguito all’emissione del provvedimento di cattura da parte dell’autorità giudiziaria, hanno rintracciato la persona nella propria abitazione. L’uomo è stato arrestato poiché nell’aprile delha effettuato una rapina ai danni di un tabacchi, minacciando la titolare con un coltello e facendosi consegnare il contenuto della cassa. Al termine delle formalità, è stato condotto nella Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere per scontare la pena di tre anni di reclusione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.