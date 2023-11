Ragazzi autistici “Camerieri per una sera”; un successo l’evento benefico di Fondi

Leggi su dayitalianews

(Di sabato 4 novembre 2023) Pubblicato il 4 Novembre, 2023 La secondata di beneficenza che si è tenuta ieri, durante la quale idell’associazione Liberamente-APS sono entrati a tutti gli effetti a far parte dello staff del ristorante Co.Co, che ha ospitato, diventando “per una”, nonostante non fosse stata la prima, ha ancora una volta emozionato e riempito d’orgoglio organizzatori e partecipanti. Anche questata è stata il completamento di un progetto iniziato durante il #campoestivo2023 , durante il quale ipiù grandi sono stati guidati da due esperti del nostro territorio in ambito di ristorazione che li hanno seguiti con passione e professionalità, insegnando loro tutti i “trucchi” della sala. ...