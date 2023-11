Qualificazioni Atp Sofia 2023 | Passaro vince in rimonta e vola al turno decisivo | fuori Giustino

Leggi su sportface

(Di sabato 4 novembre 2023) Buona la prima per Francesco, impegnato nelledell’Atp 250 di, che ha superato inil turco Kirkin ed è approdato al. 5-7 6-3 6-1 il punteggio in favore dell’azzurro, il quale ha impiegato 1h48? per liberarsi dell’avversario. Dopo un primo set perso sul filo del rasoio,è salito in cattedra ed èto sul 3-0 nel secondo. Nonostante due chance del doppio break sprecate, venendo raggiunto sul 3-3, non si è disunito, anzi ha inanellato un parziale di 9 giochi a 1 e si è guadagnato il passaggio del. Il suo prossimo avversario sarà ilnte del match Huesler-Erler. Niente da fare invece per Lorenzo, che ha ...