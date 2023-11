Pugnala una donna ebrea in casa e poi disegna una svastica sulla porta

(Di sabato 4 novembre 2023) Lione sotto shock. Unaè statata inda uno sconosciuto vestito di nero e con il volto coperto. Prima di darsi alla fuga l'assalitore avrebbe incisosuadidellauna, proprio per questo gli inquirenti ipotizzano un movente antisemita per...

Himel, già ristoratore in via Casilina e ora gestore dilavanderia, lo aveva contattato perché ... Il commerciante viene preso a cazzotti, uno glile mani con un coltello. Himel lo minaccia: ...

Accoltella l'ex compagna nel Barese, fermato un 35enne Agenzia ANSA

Monopoli, l'ex compagno la aspetta sotto casa e la accoltella: 35enne in fin di vita. Lei lo aveva già denunciato Corriere

BASKET, EUROLEGA - Quarta sconfitta consecutiva in Europa per l'EA7 Emporio Armani Milano, battuta sul parquet del Forum anche dall'AS Monaco per 72-66. Decisiv ...