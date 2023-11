(Di sabato 4 novembre 2023) Per restare aggiornato sulle ultime notizie segui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche iscriverti al canale whatsapp della rete la7 su Tg. La7.it - Secondo i media ...

La7.it - Secondo i media israeliani alcuni manifestanti stanno protestandola residenza ufficiale a Gerusalemme del premier Benyamin Netanyahu chiedendo le sue dimissioni per quanto accaduto ...

Protesta davanti casa Netanyahu a Gerusalemme, 'dimettiti' La Prealpina

Protesta davanti casa Netanyahu a Gerusalemme, 'dimettiti' TGLA7

Secondo i media israeliani alcuni manifestanti stanno protestando davanti la residenza ufficiale a Gerusalemme del premier Benyamin Netanyahu chiedendo le sue dimissioni per quanto accaduto con ...(La Repubblica) Domani, alle 10, si svolgerà in Tribunale la direttissima, mentre il movimento ambientalista si riunirà davanti al palazzo di giustizia per un sit-in di protesta. Gli altri 8 sono ...