Primavera – Empoli-Milan 2-1 | prima sconfitta in campionato per Abate

...l', con i rossoneri che non tengono il passo dei cugini. In scia la Lazio , vittoriosa in casa della Samp , mentre continua la crisi del Lecce : giallorossi sconfitti dal Cagliari .:...

Primavera, Empoli-Milan 2-0 all'intervallo: inizio difficile per i rossoneri Milan News

Il Napoli Primavera ha pareggiato con la Virtus Entella per 1-1 nella settima giornata di campionato di Primavera 2 - Girone B ...Arriva contro l'Empoli il primo ko stagionale in campionato per il Milan Primavera, che viene sconfitto 2-1 e ferma così la striscia di otto risultati utili consecutivi in ambito nazionale. Decisivi n ...