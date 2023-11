Perché il Var non ha annullato il gol di Raspadori? Cosa dice il regolamento | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 4 novembre 2023) La partita del campionato di Serie A tra Salernitana e Napoli si è conclusa sul risultato di 0-2 con i gol realizzati dae Elmas. Continua il programma dell’11ª giornata del campionato di Serie A e la squadra di Rudi Garcia si è rilanciata per le zone altissime della classifica. Gli ospiti si sono confermati nettamente superiori e il risultato finale lascia pochi dubbi sull’andamento dell’incontro. La partita ha fatto molto discutere per le decisioni arbitrali in occasione del primo gol realizzato da. L’azione è iniziata con Olivera in posizione di fuorigioco, non fischiato dal guardalinee. Poi il Napoli ha perso il possesso del pallone, la ripartenza della Salernitana è durata pochissimo con il recupero di Lobotka. Il centrocampista slovacco ha poi trovato l’assist decisivo per l’attaccante ex Sassuolo che ha superato il portiere ...