Pavard | brutto infortunio al 29? di Atalanta-Inter | le sue condizioni

Leggi su inter-news

(Di sabato 4 novembre 2023)è uscito dal campo al 29? di, partita valida per l’undicesima giornata di Serie A, a causa di unha lasciato il terreno di gioco al 29? di, partita valida per la undicesima giornata di Serie A. Problema fisico per il giocatore. Torsione al ginocchio sinistro per il francese. Quest’ultimo si è alzato ed è uscito sulle sue gambe, anche se dolorante, sostituito da Darmian.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti ...