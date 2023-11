Panico all' aeroporto di Amburgo | spari | sicurezza superata e bimbi in ostaggio

(Di sabato 4 novembre 2023) Paura in Germania. L'diè stato chiuso dopo che un veicolo è entrato nell'area aeroportuale: un uomo armato ha sfondato un cancello della barriera dicon il suo veicolo e ha sparato in aria due volte. La moglie dell'uomo aveva precedentemente denunciato alla polizia un possibile rapimento di minore e infatti secondo le prime ricostruzioni l'uomo avrebbe con sé due bambini. Secondo le informazioni del Bild, l'uomo a bordo di un'Audi senza targa è stato avvistato davanti al Terminal 1 dell'Helmut Schmidt. Successivamente si è allontanato a tutta velocità, sfondando con l'auto una barriera dial cancello nord pochi minuti dopo: l'assalitore si è barricato all'interno della vettura parcheggiata davanti al terminal dell'aviazione generale, tenendo in ...

Interviste Tennis Dal 26 luglio'11 agosto 2024 si svolgerà a Parigi la XXXII edizione dei Giochi Olimpici Estivi. I campi in ... Adrian Mannarino: 'Rafael Nadal ti mette nel. Non sbaglia mai' ...

Attacchi di panico: cosa sono e come si curano | Istituto di Cura Città ... Gruppo San Donato

Non si ferma all'alt: semina il panico tra Misano e Cattolica il Resto del Carlino

Le parole di Rudy Zerby in diretta tv in merito al padre Davide Mengacci hanno finito con lo scatenare il panico: ecco cosa c’è dietro il ... Per la fine del mese di novembre farà il suo arrivo ...E' stato un pomeriggio movimentato nella zona di via Spalto San Marco. Il protagonista ha provato a scatenare una rissa con i passanti che, però, hanno chiamato le forze dell'ordine ...