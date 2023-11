Pallanuoto | si conclude la sesta giornata | vincono Bogliasco e Rapallo

Leggi su oasport

(Di sabato 4 novembre 2023) Due match in questo sabato che va a completare ladella Serie A1 dial femminile. Gli altri incontri sono andati in scena in settimana, visti i vari impegni nelle Coppe Europee. Oggi vittorie casalinghe perche si impongono 16-4 e 12-6 rispettivamente su Cosenza e Locatelli Genoa. Andiamo a scoprire tutti i risultati e la classifica ag31 ottobre Brizz Nuoto-Plebiscito Padova 6-9 Como Nuoto-Ekipe Orizzonte 6-30 1 novembre Sis Roma-PN Trieste 10-9 4 novembrePN-Olio di Calabria Cosenza 16-4 Netafim-US Luca Locatelli Genova 12-6 CLASSIFICA L’EKIPE ORIZZONTE 18 S.I.S. ROMA 15 C.S. PLEBISCITO PD 15...