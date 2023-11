Nuoto | si rivedono Panziera | Di Liddo e Pinzuti al meeting di Bolzano Bene Tarantino nei 100 stile

Leggi su oasport

(Di sabato 4 novembre 2023) Nella prima giornata dela vocazione più internazionale tra quelli che si svolgono in Italia in autunno in vasca corta, l’Italia ritrova alcuni dei suoi campioni che, soprattutto per problemi fisici, non gareggiavano da un po’ e sancisce la crescita costante di Chiarache va ad avvicinare il personale nei 100libero, chiudendo alle spalle di una specialista come Charlotte Bonnet, che si è presa la licenza oggi di vincere ben quattro gare. La francese vince con il tempo di 53”67, precedendo Chiara, seconda con un buon 53”99 e terzo posto per Rachele Ceracchi con il crono di 55”50. Nei 100libero uomini, dopo il successo nei 50 la scorsa settimana a Firenze, si conferma l’emergente portacolori delle Rane Rosse Gabriele Brambillaschi che si impone in 48”92, ...