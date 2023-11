Niente pensione di anzianità se l' avvocato resta nell' albo

... per chi studia, per chi è in. Sono le motivazioni alla base dello sciopero di otto ore su ... Sono inaccettabili misure del genere mentre non si faper il fisco, tassando di più i salari ...

Avvocati, niente pensione d'anzianità senza cancellazione dall'albo NT+ Diritto

Si aspetta la pensione come se fosse una sorta di miraggio. Lettera Orizzonte Scuola

quelli indispensabili per “fare altro”, perché lo stipendio prima e la pensione adesso mi sono sempre serviti per sopravvivere. Ora dico basta, voglio vivere, anche se per 15 giorni, una vera vacanza: ...Dall'accordo sul nulla sui migranti a quello sparito sui diritti pensionistici: Italia-Albania, che fine ha fatto l'accordo sulle pensioni già finanziato