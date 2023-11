Con l'azienda su basi solide, era pronto per andare in, ma c'era un problema. Houdaille, ... Saltarelli non volevadi tutto ciò. Tutto ciò che voleva era un modo per vendere la sua ...

Pensioni, Niente Aumenti dell'età pensionabile sino al 2026 Pensioni Oggi

Niente pensione di anzianità se l'avvocato resta nell'albo Studio Cataldi

Bruxelles si aggrappa al via libera al Fondo di risoluzione per le quattro banche regionali. Ma omette il precedente stop all’uso del Fitd nei salvataggi ...La stretta sulle pensioni prevista in manovra è destinata ad allentarsi, per i medici ma non solo.