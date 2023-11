... da direttore dell'urologia dell'ospedale Molinette di essere stato costretto allaforzata.era successo a caso nella sua carriera, fin da quando nel 1971 si era laureato in medicina, ...

Niente pensione di anzianità se l'avvocato resta nell'albo Studio Cataldi

Pensioni, Niente Aumenti dell'età pensionabile sino al 2026 Pensioni Oggi

I redditi da pensione La Cgil Messina, unitamente al sindacato dei pensionati, affronta pure il tema dei redditi da pensione e la condizione della popolazione anziana nel territorio: “Dei 148.614 over ...MESSINA – Messina, città e provincia, è popolata da anziani, una parte in povertà, i bambini non nascono e la disoccupazione giovanile è un dato di fatto. Su invecchiamento della popolazione, pensioni ...