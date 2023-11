Napoli | Raspadori da record

Leggi anche Salernitana -0 - 2, i partenopei sono quarti All'Arechi il derby campano è deciso dalle reti died Elmas. Gli uomini di Inzaghi ancora a secco di vittorie dopo 11 ...

Salernitana-Napoli 0-2: Raspadori ed Elmas in gol, gli azzurri salgono a 21 punti ilmattino.it

Salernitana-Napoli, fuorigioco sul gol di Raspadori: perché il Var non può intervenire Corriere dello Sport

Jack che cala il tris. Berlino, Milan e Salernitana, in rapida successione. Per la prima volta da quando ha esordito in serie A, Giacomo Raspadori ha timbrato il tabellino in tre presenze ...Secondo quanto riportato da Opta, per la prima volta da quando ha debuttato in Serie A (ovvero maggio 2019) Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, ha trovato il gol in tre presenze di fila, tra ...