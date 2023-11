Commenta per primo Di seguito la rassegna degli episodi dain- Udinese, anticipo serale del sabato dell'undicesima giornata di campionato:- Udinese sabato 04/11 H.20.45 Sacchi De Meo - Capaldo Iv: Monaldi Var: Abbattista Avar: Dionisi ...

Moviola Milan-Udinese 0-1, Sacchi in crescita nel secondo tempo | LIVE News Pianeta Milan

Moviola Milan-Udinese: contatto Ebosele-Adli, per Sacchi è rigore Goal.com

L’ex obiettivo di mercato Vicario ha rilasciato un’intervista a Radio Serie A in cui ha elogiato il gioco del Milan. PAROLE – «Mi piacciono molto le squadre che non hanno paura di prendersi il confron ...Restano dei dubbi sull’assegnazione del calcio di rigore a favore degli ospiti, concesso per un fallo di Adli ai danni di Ebosele All’interno di una gara già difficile e complicata di suo, che era ...