Moviola Milan-Udinese 0-1 | giusto concedere rigore agli ospiti | LIVE News

Commenta per primo Di seguito la rassegna degli episodi dain- Udinese, anticipo serale del sabato dell'undicesima giornata di campionato:- Udinese sabato 04/11 H.20.45 Sacchi De Meo - Capaldo Iv: Monaldi Var: Abbattista Avar: Dionisi ...

Moviola Milan-Udinese 0-1, Sacchi in crescita nel secondo tempo | LIVE News Pianeta Milan

Moviola Milan-Udinese: contatto Ebosele-Adli, per Sacchi è rigore Goal.com

Moviola Milan Udinese: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per l’undicesima giornata di Serie A 2023/24 Il Milan affronta l’Udinese, nel match valido per l’undicesima giornata di Serie A 2022 ...Matri è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida tra Milan e Udinese. Le sue dichiarazioni. MATRI – «Infortuni in casa rossonera Secondo me è molta genetica, c’è chi è più predisposto e che ...