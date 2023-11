MOVIOLA – Atalanta-Inter | Musso stende Darmian e Sozza fischia rigore | decisione giusta

Leggi su sportface

(Di sabato 4 novembre 2023) Episodio daincon il contatto datra il portiere orobico Juane Matteolanciato in area in posizione laterale. L’arbitro, ben piazzato,subito calcio die non ci sono dubbi, visto che il laterale nerazzurro tocca la palla per primo e quando questa è ancora in campo viene travolto dal portiere argentino in uscita. Proteste furibonde di Gasperini che viene ammonito, dal dischetto Calhanoglu non perdona. SportFace.