Moncada sul mercato | «Ci vuole pazienza | sappiamo cosa serve»

Leggi su dailymilan

(Di sabato 4 novembre 2023) Il Milan è pronto per scendere in campo contro l’Udinese nel match valido per l’undicesima giornata di Serie A. I rossoneri di Stefano Pioli arrivano a questa sfida dopo il pareggio per 2-2 in casa del Napoli al Maradona in un momento di piena emergenza a causa di molti infortuni, tra cui l’ultimo per Theo Hernandez che non prenderà parte alla partita. La dirigenza del Diavolo è pronta per affondare diversi colpi a gennaio anche per tamponare questa situazione, cone Furlani che stanno visionando diversi calciatori. Proprio Geoffrey, capo dell’area sportiva rossonera, ha commentato così a Sky Sport la situazione in casa Milan e i possibili acquisti per ilinvernale: «Com’è l’umore a Milanello? Abbiamo visto un gruppo concentrato che lavora tanto. Gli piace essere insieme: hanno la stessa cultura e mentalità. ...