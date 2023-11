Mo | Maullu Fdi | ' sinistra batta un colpo su minacce a Meloni'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 4 novembre 2023) Roma, 4 nov. (Adnkronos) - “Una triste consuetudine ormai caratterizza tutte le manifestazioni della, anche oggi a Milano. Insieme agli slogan pro Hamas e agli striscioni, il corteo propone una sorta di favoreggiamento del terrorismo islamico e integralista e lanon trova la forza per condannare tutti coloro che esprimono, attraverso beceri slogan,verso il Primo Ministro del governo Italiano, Giorgia. Purtroppo ancora una volta si cristallizza la fotografia di unasettaria e irresponsabile non in grado nei momenti più difficili della storia di prendere una posizione chiara e credibile”. Così Stefano, deputato e coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia.