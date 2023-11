Mo | Gardini FdI | ' sinistra alimenta clima d' odio contro Meloni'

L'Italia, fin dai tempi dell'Enimont di Raul, ha portato avanti la ricerca sulle ... Ci hanno provato fino all'ultimo Massimiliano Salini (Fi - Ppe), Pietro Fiocchi (- Ecr) e Silvia Sardone ...

Ultimo'ora: Mo: Gardini (FdI), 'sinistra alimenta clima d'odio contro ... La Svolta

Manovra, Gardini (FdI): Mantenute le promesse, meno tasse e più soldi in busta paga ilmessaggero.it

Alla giornata di dibattiti, oltre a esponenti di Fdi come Ylenia Lucaselli, Marco Osnato e Carlo Fidanza, prende parte anche il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, che partecipa a ...Come annunciato dal Presidente Meloni domani arriverà in Senato la manovra. La stagione degli sprechi dei Cinquestelle è finita ...