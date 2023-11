Milan-Udinese 0-1 le pagelle e il tabellino della partita | shock a San Siro!

Leggi su sportnews.eu

(Di sabato 4 novembre 2023)0-1 lee il. Pioli non può fallire questo appuntamento per presentarsi nelle migliori condizioni possibili in vista del quarto turno di Champions. Ilscende in campo nell’anticipo serale contro l’, squadra che ha appena esonerato Sottil e richiamato in panchina Cioffi, già protagonista come tecnico dei friulani. La Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.