Milan altro problema per Krunic | fastidio alla coscia e cambio

Ilha faticato a fare gioco, concludendo per lo più dalla distanza e risultando impreciso ... Rafael Leao © LaPresse - Calciomercato.itIl risultato è tante movenze che appaiono più chefini ...

Milan - Udinese live: Calcio - Serie A Eurosport IT

Milan-Udinese 0-0 LIVE: ci prova Krunic di testa Sky Sport

Altro infortunio in casa Milan. C’è pure Rade Krunic alle prese con un problema fisico, tanto da dover uscire dal campo nella pausa. Notizie negative che non finiscono per il Milan, a livello di ...I prossimi impegni del Milan saranno delicatissimi e perdere i calciatori migliori non può far altro che portare ulteriori sventure alla squadra. In Champions League c’è una rincorsa importante da ...