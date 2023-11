Migranti | in 75 sbarcati a Taranto Naufraga in fuga dall’Iran | “Meglio morire in mare”

Leggi su fattidipaese

(Di sabato 4 novembre 2023) Completate ale operazioni di sbarco dei 75, tra cui 23 donne e 17 bambini, soccorsi dall’Ocean Viking mentre erano alla deriva nel Mar Jonio. “Hanno trascorso almeno sette giorni in– spiegano dall’ong – e hanno finito acqua e cibo due giorni fa. E’ stato un salvataggio impegnativo con la barca a vela stracarica che rollava e beccheggiava nel buio”. Tra ic’è anche Newsha, una 19enne iraniana, fuggita dopo essere stata arrestata durante le proteste seguite alla morte di Mahsa Amini. “Ho protestato per la libertà delle donne in Iran – ha raccontato ai soccorritori -. Il governo mi ha arrestato e condannato a 4 anni di carcere e 75 frustate. Sette dei miei amici sono morti durante le proteste. Ho visto l’inferno in quella barca, ma ...