Meteo Roma del 04-11-2023 ore 19 | 15

(Di sabato 4 novembre 2023)venerdì trovati l’ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile con velocità basse banchi di nebbia in pianura padana al pomeriggio tempo in peggioramento al nord ovest con pioggia e temporali e neve sui rilievi oltre 1500 1600 metri in serata e nottata acquazzoni e temporali sparsi su 3 regioni con neve sulle Alpi oltre 1300 1500 m al centro una Tino stabilità diffusa con cieli sereni locali addensamenti da rumorosità bassa tra Toscana Umbria e Lazio al pomeriggio non sono previste Vieni con cieli sereni o poco nuvolosi tra la serata una nottata tempo in peggioramento con piogge a partire da Toscana Umbria e Lazio al sud Al mattino isolati piovaschi sulle regioni peninsulari variabilità asciutta sulle Isole maggio al pomeriggio ancora qualche rovescio tra Campania e Calabria e Sardegna tempo e variata altro in serata si rinnovano ...

...ha ripreso a cadere sulla città di Como e fino alle 12 di domenica è in vigore un'allerta... via Rodàri, piazza, piazza Cavour, via Fontana, piazza Volta e via Garibaldi per le sole ...

A Roma e sul Lazio arriva la tempesta Ciaran. L'esperto: "Forti raffiche di vento". E scatta l'allerta meteo RomaToday

Nel Lazio è allerta gialla per il meteo di domenica. L'agenzia regionale di protezione civile del Lazio ha emesso un'allerta gialla ...