Max fulmina Norris in partenza | poi controlla | highlights

Verstappen trionfa anche nella mini gara del sabato. Secondo l'inglese della McLaren. Le Ferari si difendono, ma Leclerc è quinto dietro Russell. Hamilton 7° davanti a ...

VIDEO F1, GP Brasile 2023: sintesi Sprint Race. Verstappen fulmine ... OA Sport

F1 Brasile, Verstappen divora anche la Sprint Race di Interlagos ilGiornale.it

In seconda fila Perez e Russell. In ritardo le Ferrari con Leclerc e Sainz. In partenza grandissimo scatto di Max Verstappen che ‘fulmina’ Norris e si porta in prima posizione. In grande spolvero ...Max Verstappen strapazza tutti anche nella Sprint Race del GP del Brasile. Sul podio salgono anche Norris e Perez, mentre le Ferrari non brillano ...