Matthew Perry | le co-star di Friends al funerale del compianto attore VIDEO

Durante la giornata di ieri, le co - star di Friends si unite ai parenti diper il funerale dell'attore presso il Forest Lawn Memorial Park di Los Angeles, vicino agli studi Warner Bros. Secondo quanto riferito da una fonte anonima alla rivista People, tutte le ...

Matthew Perry, funerali privati per l'attore: all'addio i suoi compagni in "Friends" TGCOM

Funerali di Matthew Perry: chi era presente del cast di Friends La7

Matthew Perry è stato trovato senza vita il 28 ottobre all'età di 54 anni. Ancora aperta l'indagine sulle cause della morte. Due giorni dopo, i… Leggi ...Si sono svolti i funerali privati di Matthew Perry, l'indimenticabile attore statunitense noto per il suo ruolo di Chandler Bing nella celebre sitcom Friends, è stato sepolto in un cimitero di Los ...