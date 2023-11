Mark Wahlberg spiega perché fa bagni ghiacciati ogni giorno e meno fitness

Leggi su cultweb

(Di sabato 4 novembre 2023)hatoultimamente fa, prediligendoli alle sessioni die palestra; nel corso di un’ospitata in un talk show statunitense, il Today Show, l’attore ha rivelato come brevi immersioni quotidiane in acqua gelata lo aiutino a stare in forma, evitando infiammazioni o dolori muscolari: “Un mio amico, con cui ho deciso di collaborare per restare sano e vivere più a lungo, mi ha detto che la miglior cosa da fare appena svegli la mattina è un bel bagno in acqua ghiacciata, in qualunque posto ci si trovi“.ha specificato di non saper più rinunciare a quest’abitudine;mattina, nella vasca di casa, lo attende un bagno gelato con acqua ...