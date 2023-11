Manovra | Schlein | ' taglio sgravio? Meloni tradisce promesse e volta spalle a famiglie'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 4 novembre 2023) Roma, 4 nov. (Adnkronos) - Ilda tre a un anno, in, del periodo di decontribuzione per le mamme lavoratrici con 2 figli? "Penso che stanno tradendo una per una tutte le. Giorgiaè impegnata a presentare il suo pasticcio di riforma costituzionale come la 'madre di tutte le riforme' mentrelealle madre e i padri, nel momento in cui aumenta le tasse sui pannolini e i prodotti dell'infanzia, sugli assorbenti.lealle nonne e ai nonni perché fanno cassa sulle pensioni, perché non mettono risorse sulla non autosufficienza, perché tagliano la sanità". Così la segretaria dem Elly, durante un punto stampa a Riccione, risponde a una domanda sull'ultima novità emersa in materia di ...