Manifestazione Lega a Milano | Salvini contro corteo pro Palestina | “Fascisti”

(Di sabato 4 novembre 2023) “Gli ultimirimasti solo quelli che stanno sfilando pera odiare Israele, nostalgici dell’odio e della paura”. Così il vicepremier Matteodal palco dellapro Israele ‘Per la difesa dell’Occidente e delle libertà’, organizzata dalla. “Il terrorismo islamico è la piaga di questo secolo”, anche se “qualcuno ha paura di usare questo aggettivo”.ha precisato che non si tratta di “una piazza dello sdi civiltà” e che “il nostro nemico non è l’Islam, ma il fanatismo, l’estremismo e il terrorismo islamico”. “Ci dicevano di non organizzare questa. ‘Avete ragione ma non andate a dirlo’. Questa piazza è la dimostrazione che noi non abbiamo paura e la paura è il ...

La possibilità per le Regioni, per le Province e per i Comuni di decidere, di scegliere, di programmare, di spendere", le parole di Matteo Salvini alladellaa Milano. / Fb ...

Manifestazioni a Milano oggi 4 novembre: presidio Lega e corteo pro Palestina. Centro blindato. La diretta dalle piazze Corriere Milano

Salvini: ultimi fascisti quelli che a Milano odiano Israele. L’Onu condanni l’Iran Il Sole 24 ORE

(Agenzia Vista) "Lo dico ai colleghi giornalisti, fate vedere i volti e i sorrisi di queste donne, di questi uomini che sono qua per unire, per risolvere, per pacificare", le parole di Matteo Salvini ...“Io penso che siamo tutti stanchi, non siamo omologati o per la nostra comunità esiste l’opzione guerra”. Lo ha detto Luca Zaia, governatore del Veneto, ai ...