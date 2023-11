"Una immagine che arriva dalla Toscana e che vale più di mille parole. A lui e a tutti coloro che sono impegnati nelle operazioni di soccorso la nostra gratitudine e il nostro plauso".

Maltempo:Meloni,gratitudine verso chi è impegnato nei soccorsi - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

"Una immagine che arriva dalla Toscana e che vale più di mille parole. A lui e a tutti coloro che sono impegnati nelle operazioni di soccorso la nostra gratitudine e il nostro plauso". (ANSA) ...L'Italia in piazza per Gaza. Milano divisa tra il corteo pro-Palestina e la piazza di Salvini: "in difesa dei valori dell'Occidente" ...