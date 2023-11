Maltempo | Toscana in ginocchio per tempesta Ciaran | 6 morti Nuova allerta arancione

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 4 novembre 2023) Laè arrivata in Italia portando morte, fango e allagamenti. Inla, dove il bilancio parla di due dispersi, 6e 300 sfollati. Un disperso anche in Veneto. Il governo ha deliberato lo stato di emergenza nazionale per dodici mesi e la premier Giorgia Meloni ha annunciato lo stanziamento di "cinque milioni di euro per le misure più urgenti". Il governatore toscano Eugenio Giani parla di danni "sui 300 milioni", secondo le prime stime "assolutamente parziali". Ilha colpito, con venti forti e pioggia, anche altre regioni, come Friuli Venezia Giulia e Sardegna. Il Sindacato Italiano Balneari stima danni per almeno 100 milioni di euro per "le forti mareggiate di questi giorni che non hanno risparmiato nessuna località costiera". Oggi è ancora ...