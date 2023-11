Maltempo e allagamenti in Toscana | 7 morti e un disperso Giani | “Almeno 300 milioni di danni”

Leggi su fattidipaese

(Di sabato 4 novembre 2023)in, trovata oggi un’altra vittima. Si tratta di Gianni Pasquini, il 69enneda giovedì scorso a Campi Bisenzio, tra i comuni del fiorentino più colpiti dal. L’uomo era uscito di casa la sera del 2 novembre per cercare di mettere in salvo la propria auto, ma è stato travolto dall’acqua, dopo l’esondazione di due fiumi a Campi. Resta ancora un, dopo l’alluvione in. A Prato non si trova un anziano di 84 anni: l’uomo si era recato nel pomeriggio di giovedì scorso in auto in uno studio medico ma non ha fatto rientro a casa. I familiari, preoccupati, hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri che hanno subito attivato le ricerche. La sua auto è stata trovata ieri vicino alla località Galceti. “Oggi il livello di tutti i corsi d’acqua è in ...