Lucca Comics & Games 2023 | tutti gli appuntamenti imperdibili del 5 novembre

(Di sabato 4 novembre 2023) Diamo uno sguardo aglida non perdere della giornata del 5dell'edizione deldel. Ilanche per l'ultimo giorno (5) continua a presentare al pubblico il meglio della produzione fumettistica e autoriale nazionale e internazionale, portando lo sguardo oltre ogni confine. L'autore giapponese Keigo Shinzo realizzerà per il pubblico del festival un'illustrazione ispirata all'opera che ha segnato il suo debutto in Italia, Tokyo Alien Bros. e dialogherà con Dario Moccia raccontando il suo lavoro (ore 10, Sala Tobino). Amélie Fléchais, Jonathan Garnier e Matt Dixon ...

" Un eroe non è un calciatore: è qualcuno che fa la cosa giusta a qualsiasi prezzo ". Frank Miller è una leggenda del fumetto . E a& Games 2023 è stato celebrato come tale quando, ospite di Star, ha incontrato il pubblico per un'occasione speciale: il 25esimo anniversario di 300 , graphic novel ristampata per ...

Lucca Comics and Games, il gran finale con l'incognita maltempo. Chiudono alcuni baluardi e tratti della passeggiata ... LuccaInDiretta

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto una corona d'a ...