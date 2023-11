LIVE Milan-Udinese 0-1 | Pereyra su rigore! Maignan evita il raddoppio di Success

(Di sabato 4 novembre 2023) Non vince da quasi un mese, il: era il 7 ottobre, a Genova, in un finale che definire convulso è usare un eufemismo. Poi, sconfitte...

Commenta per primo Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in- Udinese, anticipo serale del sabato dell'undicesima giornata di campionato:- Udinese sabato 04/11 H.20.45 Sacchi De Meo - Capaldo Iv: Monaldi Var: Abbattista Avar: Dionisi SECONDO TEMPO 61' Rigore per l'Udinese! Ebosele entra in area di rigore dalla destra ed entra a ...

LIVE Milan-Udinese 0-0: Pereyra e Reijnders sprecano. Out anche Krunic La Gazzetta dello Sport

Diretta Milan - Udinese (0-1) Serie A 2023 la Repubblica

20:09 - DUE DUBBI DI FORMAZIONE- Massimiliano Allegri ha due dubbi di formazione in vista della gara contro la Fiorentina. Il tecnico livornese si affiderà al 3-5-2: in porta ci sarà Szczesny. In ...San Siro non perdona. Gran parte degli oltre 71mila tifosi ha fischiato ancora una volta. E’ accaduto prima dell’inizio della ripresa, quando lo speaker ha annunciato i cambi. Krunic (LaPresse) – ...