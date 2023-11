LIVE – Djokovic-Rublev 5-7 7-63 6-5 | semifinale Masters 1000 Parigi-Bercy 2023 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 4 novembre 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per la secondadeldi(cemento indoor). Il campione serbo non sta fornendo la propria migliore versione sui campi della capitale francese ma, ciò nonostante, sta continuando imperterrito a collezionare vittorie. Ne sa qualcosa anche il danese Holger Rune, battuto in tre set da Nole nei quarti di finale. Adesso per il ventiquattro volte campione Slam c’è il russo, che nel turno precedente ha sconfitto in rimonta l’australiano Alex De Minaur. I precedenti non sono molto incoraggianti per, che si trova in svantaggio addirittura per 4-1. Quest’anno si sono incontrati ai quarti di finale sia ...