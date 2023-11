LIVE Atalanta-Inter | Pavard a terra! Ma sospiro di sollievo

Leggi su inter-news

(Di sabato 4 novembre 2023)è l’incontro valido per l’undicesima giornata di Serie A 2023-2024: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 18.00, si gioca al ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP(ORE 18.00) 32?si alza in piedi, ottima notizia per l’! Niente barella per lui. Il francese è a bordocampo per farsi curare dallo staff medico 31? Dentro addirittura la barella! Inzaghi teme il peggio e sostituisce il francese subito con Darmian 28?Entra subito lo staff medico dell’. 24? L’da qualche minuto attacca con insistenza. Altra ...