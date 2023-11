LIVE Atalanta-Inter 1-2 | ci prova Lookman | para Sommer!

(Di sabato 4 novembre 2023) Concluse Bologna-Lazio e Salernitana-Napoli, la Serie A prosegue con le sfide valide per la giornata numero 11. Alle 18 in campo il big match...

Il sabato dell'11ª giornata di Serie A presenta la sfida tra l'e l'Inter al Gewiss Stadium di Bergamo. Sia Gasperini che Inzaghi stanno vivendo un ottimo momento, entrambi reduci da due vittorie consecutive. Segui la sfida in diretta ...

LIVE - Atalanta-Inter, le ufficiali: confermato De Vrij in difesa, poi Inzaghi si affida ai... Fcinternews.it

LIVE Atalanta-Inter 1-2: Lookman ruba palla a Dimarco, Scamacca accorcia le distanze La Gazzetta dello Sport

Nel primo tempo la squadra di Simone Inzaghi si porta in vantaggio dal dischetto grazie al penalty assegnato dall'arbitro dopo uno scontro in area tra il difensore (subentrato all'infortunato Pavard) ...Interrotta per alcuni minuti la sfida tra Atalanta e Inter in corso al Gewiss Stadium, dopo il lancio in campo di diversi fumogeni da parte della tifoseria interista nel settore ospiti. Il capitano ...