Lione | pugnala un’ebrea in casa e disegna una svastica sulla porta

(Di sabato 4 novembre 2023)– Un’ondata di antisemitismo sta travolgendo l’Europa. Dopo gli atti intimidatori di Roma, in cui 4 pietre d’inciampo a Trastevere dedicate alle vittime della Shoah sono state vandalizzate (leggi qui), e dopo l’incendio appiccato al cimitero ebraico di Vienna (ed altri episodi vari), questa volta èa diventare teatro di crudeltà e violenza: una donna ebrea è infatti statata nella suaa Montluc, nella periferia della città, intorno all’ora di pranzo. Sul caso indaga la Police Nationale: secondo le prime ricostruzioni ad aggredire la donna è stato uno sconosciuto con il volto coperto, che poi è fuggito. Non prima però di aver di aver inciso con il coltello unadella. Proprio accanto alle “mezuzah”, i ...

Un'ebrea pugnalata a Lione, svastica sulla porta di casa Agenzia ANSA

Francia, donna ebrea pugnalata in casa a Lione: disegnata una svastica sulla porta di casa Sky Tg24

La 30enne non è in pericolo di vita. Sulla porta disegnata una svastica. Aggressore in fuga Una donna di 30 anni, di confessione ebraica, è stata pugnalata a casa nel quartiere di Montluc a Lione… ...Lione sotto shock. Una donna ebrea è stata pugnalata in casa da uno sconosciuto vestito di nero e con il volto coperto. Prima di darsi alla fuga l'assalitore… Leggi ...