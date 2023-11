Lione | donna ebrea pugnalata in casa | trovata una svastica davanti alla porta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 novembre 2023) Unaè stataoggi pomeriggio in, nel centro della Francia. Lo si apprende da fonti della polizia citate dal quotidiano locale Le Progrès. Secondo la tv BFM, qualcuno ha suonatoe quando ladi una trentina d’anni ha aperto l’ha colpita due volte con il coltello. Vestito di nero e con il volto coperto, l’assalitore si è datofuga. Lanon è in pericolo di vita. Gli investigatori hanno trovato unasullae per questo, fanno sapere i quotidiani francesi, si indaga sulla pista dell’aggressione antisemita. Una ricostruzione confermata anche dal primo cittadino: “Una simile ondata di violenza è inqualificabile”, ha ...