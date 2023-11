Lione | 30enne accoltellata sull’uscio | trovata una svastica sulla porta La polizia | «Sospetto movente antisemita»

Leggi su open.online

(Di sabato 4 novembre 2023) Una donna di 30 anni è stata aggredita intorno alle 13 di oggi, 4 novembre,della sua abitazione a, in Francia, nel quartiere di Montluc. Come riferisce Le Progres, un uomo a volto semi coperto e vestito di nero avrebbe suonato alladella vittima. Quando gli ha aperto, è stata colpita con un’arma da taglio: due coltellate l’hanno raggiunta all’addome. Prima di scappare e far perdere le sue tracce, l’aggressore avrebbe anche lasciato unadell’abitazione. La donna è stata trasta in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini dellasi stanno concentrando sul. La vittima è infatti una giovane ebrea: secondo Le Figaro, un mezuzah – ...