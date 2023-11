L’Inter scappa | colpo grosso sul campo dell’Atalanta e primo tentativo di fuga | CLASSIFICA

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 4 novembre 2023)si conferma in grandissima forma e prova are in. Si è giocato il match dell’11ª giornata del campionato di Serie A contro l’Atalanta e la squadra di Simone Inzaghi si è confermata la favorita numero uno per lo scudetto. I padroni di casa non sono stati in grado di mettere in mostra le qualità di corsa contro un avversario solido in difesa. L’Atalanta si schiera con Lookman e Koopmeiners alle spalle di Scamacca, i nerazzurri rispondono con la solita coppia formata da Thuram e Lautaro Martinez. Nei primi minuti il ritmo è basso, la prima vera occasione per l’Atalanta si registra al 21? ma il risultato non cambia. Al 32? Inzaghi è costretto al cambio: infortunio di Pavard, al suo posto entra Darmian. E’ proprio l’ex Parma a guadagnarsi il calcio di rigore: dal dischetto si presenta il solito Calhanoglu e non ...