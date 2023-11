L' Inter espugna Bergamo | 2-1 all' Atalanta

Leggi su agi

(Di sabato 4 novembre 2023) AGI - Con una grande prova di forza l'si aggiudica il big match dell'undicesima giornata di Serie A, battendo a domicilio l'fin qui mai sconfitta in casa (senza subire neanche un gol). Al Gewiss Stadium finisce 2-1 grazie al calcio di rigore di Calhanoglu e al sigillo di Lautaro Martinez (12 centro in campionato), mentre a nulla serve il lampo bergamasco di Scamacca. La squadra di Simone Inzaghi consolida così la leadership della classifica raggiungendo i 28 punti (momentaneo +5 sulla Juve), mentre gli uomini di Giampiero Gasperini, in inferiorità numerica negli ultimi minuti per il doppio giallo a Toloi, tornano a perdere dopo due successi in fila restando inchiodati a quota 19. In un primo tempo molto chiuso e privo di grandi emozioni, sono inizialmente i padroni di casa a tenere maggiormente in mano il pallino del gioco, costruendo ...