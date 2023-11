Libreria montessoriana | com’è fatta | i benefici e le migliori da acquistare online

Leggi su gravidanzaonline

(Di sabato 4 novembre 2023) Il metodo sviluppato dalla pedagogista Maria Montessori non investe solo il percorso didattico dei bambini in senso stretto, ma tutto ciò che può riguardare la loro educazione e lo sviluppo psicomotorio, per questo include anche i giocattoli o i libri. In particolare, ci sono mobili chiamati appunto “montessoriani”, perché pensati per favorire l’indipendenza, l’autonomia e l’apprendimento attivo dei bambini, incoraggiando l’esplorazione, l’autoapprendimento e lo sviluppo delle loro abilità cognitive, motorie e sociali. Tra i mobili montessoriani figura anche la. Spieghiamo megliolae a cosa serve. Che cos’è e come èuna? Una...