Lettera al Parlamento da parte delle associazioni in vista del voto su Regolamento UE per imballaggi e rifiuti di imballaggio

(Di sabato 4 novembre 2023) Egregio Onorevole, siamo ormai entrati nella fase decisiva del complesso negoziato in corso da mesi a livello UE sulla proposta disuglie idio. In particolare, il prossimo 22 novembre, ileuropeo sarà chiamato ad approvare la propria posizione finale, in sessione plenaria, sulla proposta disuglie idio sulla base della relazione dell'On. Ries (Renew, Belgio) approvata dalla commissione ambiente lo scorso 24 ottobre. A differenza dei testi approvati prima della pausa estiva dalle Commissioni agricoltura e industria (pareri a firma degli Onn. De Meo e Toia), ben più equilibrati, la relazione dell'On. Ries conferma – e a tratti persino ...