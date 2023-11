Le tre cose non dette da Nasrallah | il leader che vive interrato

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 4 novembre 2023) C’era molta attesa per il discorso che Hassan, o più correttamente Hasan Nasr Allah, doveva tenere nel pomeriggio del 3 novembre 2023. L’attesa era talmente febbrile da costringere il Capo di Stato Maggiore del nord Israele a dare l’ordine di massima allerta alle truppe dislocate lungo il confine con il Libano e con la Siria dalle 14:30 a nuovo ordine. Si vis pacem, para bellum. Mentre l’esercito israeliano si preparava a ogni evenienza, nel quartiere Dahieh di Beirut, roccaforte dell’organizzazione islamista, si radunavano davanti ai maxischermi centinaia di migliaia di persone di ogni età e ceto sociale. Con una prevalenza di giovani e di molto giovani. Sì, avete letto bene, nonostante la piazza o le piazze fossero piene di gente per ascoltare le parole delMaximo in salsa iraniana, sembravano la fotocopia delle piazze durante il ...